Sonntag, 19. Mai 2019

Tolle Stimmung am Homby-Sonnabend

Moderatorin Kerstin Werner (Dritte von links) inmitten einer Polonaise im Homby-Zelt. Foto: jbo

Stadtoldendorf. Am Homby-Sonnabend-Abend stand die Musik im Vordergrund des Stadtoldendorfer Volks- und Schützenfestes. Pünktlich um 20 Uhr übernahm Moderatorin Kerstin Werner die Regie auf der NDR 1 Kultbühne und sorgte mit einem bunten Mix aus Schlagern und angesagten Charthits für Stimmung auf dem Zelt. Mehr als einmal zog sie die Besucher mit einer Polonaise hinter sich her. Und dann kam der erste Live-Top-Act des Abends. Die vierköpfige Girlband „Lichtblick“, die mit ihrem Debütalbum gleich unter den Top 30 landete, begeisterte ihre meist jugendliche Fan-Gemeinde mit Songs, die zum Mitsingen und Tanzen einluden. Dem schloss sich der männliche Part des Abends nahtlos an. Die vier Jungs von „Feuerherz“ konnten bei ihren Fans, einige waren von weither angereist und hatten sich mit allerlei Fan-Utensilien ausgestattet, mit ihren Popschlagern und perfekt dargebotenen Choreographien punkten. (jbo)

