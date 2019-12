Samstag, 07. Dezember 2019

Top-Musical „Die Schatzinsel“ kehrt 2020 zurück nach Hameln

Die „Schatzinsel“ ist spannend für alle Generationen. Foto: Agentur

Hameln. Vertraut und doch in neuem Gewand: „Die Schatzinsel“ heißt das Spotlight-Musical, das der „Päpstin“ und dem „Medicus“ in der Weihnachtszeit 2020 folgen wird. Fast 10.000 Besucher zählte das Theater Hameln schon bei der Erstauflage der „Schatzinsel“ in den Herbstferien 2016. Die Gäste vergaben damals die Traumnote von 1,3 für das opulente Piratenstück. Vom 12. Dezember 2020 bis zum 3. Januar 2021 erleben die Hameln-Besucher nun insgesamt 22 Aufführungen in einer weiter entwickelten Neuauflage

