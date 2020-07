Dienstag, 07. Juli 2020

Top-Zeugnis fürs Holzmindener Internat Solling schon vor den Ferien

Das Internat Solling verdient sich im naturwissenschaftlichen Bereich Spitzennoten. Foto: Internat Solling

Holzminden. Ein paar Wochen, bevor die niedersächsischen Schüler ihre Zeugnisse erhalten, steht eines schon fest: Das Internat Solling in Holzminden bekommt für seine Leistungen in den Mint-Fächern erneut Spitzennoten. Seit 2015 gehört die Schule zum nationalen Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC und wurde gerade, so fordern es die hohen Qualitätsansprüche des als Verein eingetragenen Excellence-Centers, erneut rezertifiziert. Damit belegt das Internat sein ausgeprägtes und hervorragendes Profil im naturwissenschaftlichen Bereich.

Zum Netzwerk, im Jahr 2000 von den Arbeitgebern gegründet, gehören deutschlandweit nur 325 ausgewählte Schulen, die anspruchsvolle Kriterien erfüllen müssen. Neben Angeboten in allen MINT-Fächern in der Oberstufe (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), der gezielten Förderung von Schülern in Spitze und Breite und Möglichkeiten zum fächerübergreifenden-forschenden Lernen, werden zudem die stetige erfolgreiche Teilnahme an einschlägigen Wettbewerben sowie Kooperationen mit Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen erwartet. Das Internat Solling kann hier mit hochkarätigen Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung punkten. Die Partnerschaft mit der Symrise AG ist ein gutes Beispiel für die gelungene Verknüpfung von Theorie und Praxis.

