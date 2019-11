Dienstag, 05. November 2019

Torben König aus Holzminden hat einen dualen Ausbildungsplatz zum Erzieher

Torben König vor der KiTa „Schöne Aussicht“, wo er seine duale Ausbildung absolviert. Foto: König

Holzminden. Gut ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher werden bundesweit gesucht. Erst vor wenigen Tagen berichtete der TAH aus Ottenstein, wo Bürgermeister Weiner für „seinen“ Kindergarten ganz dringend zwei neue Kräfte braucht. Den Artikel hat auch Familie König aus Holzminden gelesen – und erstaunt festgestellt: Warum gibt es in Niedersachsen nicht auch solche Anreize wie zum Beispiel in Hessen? Dort hat Sohn Torben nämlich einen dualen Ausbildungsplatz ergattert, der auch noch zum größten Teil vom Bund finanziert wird. Dank der „Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen“ bekommt die Stadt Kronberg einen beträchtlichen Zuschuss. Und Torben bekommt von Anfang an ein Gehalt, mit dem er seinen Lebensunterhalt gut bestreiten kann. Bei solchen Konstellationen ist es kein Wunder, dass sich für die fünf freien dualen Stellen in Kronberger KiTas 30 junge Damen und Herren bewarben. (rei)

