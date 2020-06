Samstag, 27. Juni 2020

Torjäger der Saison: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski erzielte diese Saison 34 Tore. (sid.de / POOL )

München. Für den "ewigen" Rekord von Gerd Müller hat es am Ende doch nicht gereicht. Bundesliga-Torschützenkönig Robert Lewandowski brachte es letztlich "nur" auf 34 Treffer - sechs weniger als "Bomber" Müller 1971/72. Dennoch hatte "Lewa" mit mehreren Bestmarken großen Anteil an der achten deutschen Meisterschaft in Serie für Bayern München.

Seine 34 Tore bedeuten persönlichen Rekord (bisher 30, 2015/16 und 2016/17). Außerdem war nie ein ausländischer Torjäger in einer Saison erfolgreicher als der polnische Nationalspieler, der auch seinen "Düsseldorf-Makel" beseitigte und jetzt gegen alle (!) 18 Bundesligisten getroffen hat. Und: Er netzte in der abgelaufenen Spielzeit an jeder der ersten elf Runden - das hat vor ihm keiner geschafft, nicht mal Müller.

Lewandowski ließ sich auch von einer Leisten-OP im Winter nicht bremsen. Müllers Rekord war dennoch unerreichbar - auch, weil sein Erbe wegen einer Schienbeinverletzung und einer Gelbsperre insgesamt drei Spiele verpasste. Ob es der 31-Jährige in der neuen Saison schafft? "Er hat die Qualität", sagte Trainer Hansi Flick: "Wenn es einer packt, ist er das." (SID)