Montag, 17. August 2020

"Tornado" über dem Solling?

Der "Tornado" war weithin sichtbar. Foto: H. Lachmann

Holzminden/Bevern. "Über dem Solling steht ein riesiger Tornado" - das meldete am Montag gegen 14 Uhr ein TAH-Leser aus Bevern der Redaktion. Und tatsächlich, auch vom Verlagsgebäude des TAH war die Säule beziehungsweise Spirale deutlich zu sehen, die sich aus einer großen dunklen Wolke heraus Richtung Boden zog. Minuten später kamen weitere Handyfotos in der Redaktion an. Das Wetterphänomen war weithin sichtbar. Der TAH schickte einige Fotos an den Wetterexperten weiter. Er hat versprochen, so bald wie möglich eine Erklärung zu diesem "Tornado" zu geben. Der TAH wird sie dann sofort an seine Leser weitergeben. (rei)