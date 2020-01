Sonntag, 05. Januar 2020

Torwart Nico Dahler ist der Fels in der Brandung

Der TSV Kaierde freut sich über den stattlichen Siegerpokal.

Delligsen. Die Hallenfußballsaison wurde am Sonnabend auch in der Hilsmulde, mit dem Hallenfußballturnier des Delligser SC, eingeläutet. Beim Heinz-Dieter-Micheel-Cup gingen in zwei Gruppen insgesamt zwölf Mannschaften aus dem Holzminder und Hildesheimer Landkreis an den Start. In der Gruppe A mussten der Gastgeber, der Delligser SC, die JSG Warberg, der TSV Kaierde, der TSV Warzen II, der TSV Marienhagen und die SG Sibbesse/Eberholzen/Westfeld um den Einzug in die Endrunden spielen. Die Gruppe B wurde durch den FC Eintracht Ammensen, dem TSV Föhrste, dem Duinger SC, der JSG Hils, DJK BW Hildesheim und den Handballern des Delligser SC bestritten.

