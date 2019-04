Mittwoch, 17. April 2019

Totalräumungsverkauf: „Flo No. 7“ gibt auf

Die Flo-Filiale in der Mittleren Straße schließt demnächst. Foto: spe

Holzminden. „Die einen kommen, die anderen gehen“, textet die Stadtmarketing Holzminden GmbH auf Facebook. Mit „Flo No. 7“ schließt demnächst das nächste Geschäft in der Mittleren Straße in Holzminden. „Totalräumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“, liest der Kunde auf der beklebten Schaufensterfront. Gelockt wird bereits mit Räumungsverkauf-Rabatten. „Flo No. 7“ ist ein bundesweit tätiges Filialunternehmen für Bastel- und Schreibwaren sowie Dekoartikel. (spe)