Freitag, 12. April 2019

Toter bei SEK-Einsatz in Salzgitter - Polizei findet Leiche in dessen Wohnung

Polizisten am Einsatzort. (dpa/AFP / dpa)

Nach dem Tod eines Verdächtigen bei einem SEK-Einsatz in Salzgitter haben Polizisten in dessen Wohnung wenig später die Leiche eines Mannes gefunden. Die Gesamtumstände der Ereignisse seien noch unklar, berichteten die Beamten am Donnerstagabend. Ausgelöst worden war der Einsatz demnach durch einen per Notruf eingegangenen Hinweis auf einen Menschen mit einer Schussverletzung in einer Wohnung.

Als erste Einsatzkräfte an der Adresse in einem Mehrfamilienhaus in Salzgitter eintrafen, bedrohte sie demnach ein dort verbarrikadierter Mann. Da es "konkrete Hinweise" auf eine Bewaffnung des Verdächtigen gegeben habe, sei ein Spezialeinsatzkommando (SEK) alarmiert worden, hieß es. Als das SEK die Wohnung stürmte, habe der dort verschanzte Mann es "konkret" mit einer Waffe bedroht. Beamte schossen auf ihn, er verstarb trotz umgehend eingeleiteter medizinischer Versorgung.

Wie die Polizei weiter mitteilte, lebte der Erschossene selbst nicht am Ort des Geschehens, sondern in einer anderen Wohnung in einigen hundert Metern Entfernung. Als Polizisten diese am Donnerstagabend durchsuchten, stießen sie auf eine männliche Leiche. Die Beamten befürchteten dabei nach eigenen Angaben auch, auf Sprengstoff zu stoßen. Dieser Verdacht habe sich aber nicht bestätigt, erklärten sie.

"Zu den Gesamtumständen, insbesondere zur Todesursache, können zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Angaben gemacht werden", erklärten sie mit Blick auf die in der Wohnung des Erschossenen gefunden Leiche. Salzgitter (AFP) / © 2019 AFP