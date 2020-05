Freitag, 29. Mai 2020

Trainer-Duo verlängert beim VfL Dielmissen

Sehen den VfL gut aufgestellt für die Zukunft: Vorsitzender Theo Krause und Trainer Michael Ahlers (sitzend von links) sowie Damen-Trainer Martin Schwarzer und Abteilungsleiter Klaus Meier-Mahlert (stehend von links).

Dielmissen. Noch ist gar nicht abschließend geklärt, wann es weitergeht in der Fußball-Kreisliga und vor allem wie. Die Entscheidungen fallen auf dem außerordentlichen Verbandstag, der für den 27. Juni einberufen wurde (der TAH berichtete bereits mehrfach). Davon scheinbar unberührt, stellt der VfL Dielmissen aber zielstrebig die Weichen für die kommende Saison. Jetzt wurde der Vertrag mit Trainer Michael Ahlers sowie seinem Co-Trainer Kasim Yildiz um zunächst ein Jahr verlängert. Zudem konnte mit Martin Schwarzer ein neue Trainer für die Damenmannschaft gefunden und vorgestellt werden. Er beerbt Trainer Frank Bennefeld. „Wir sind außerordentlich zufrieden, dass wir es geschafft haben, unseren Trainer und seinen Co-Trainer ein weiteres Jahr an uns zu binden. Wir können beruhigt in die neue Saison gehen“, freute sich VfL-Chef Theo Krause im Rahmen eines Pressetermins über die Vertragsverlängerung.

