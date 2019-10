Donnerstag, 24. Oktober 2019

Trainerwechsel: SV Holzminden und Ufuk Basaran gehen getrennte Wege

Ufuk Basaran ist seit Mittwoch Abend kein Trainer mehr beim Fußball-Kreisligisten SV Holzminden.

Holzminden. Die sportliche Bilanz von Ufuk Basaran, Trainer des SV Holzminden, ist in dem gut einem Jahr seines Wirkens in der Kreisstadt bescheiden ausgefallen: In der letzten Saison in der Relegation zum Aufstieg in die Bezirksliga gescheitert und nun vom selbstgesteckten Saisonziel, dem direkten Aufstieg in die Bezirksliga, meilenweit entfernt. Meisterschaft und Relegation werden wohl andere Teams unter sich ausmachen. Nach der schmerzlichen 2:3-Heimniederlage gegen den TSV Kirchbrak und dem Abrutschen auf Rang vier der Tabelle ist nun Schluss. Die Ära Basaran in der Kreisstadt ist beendet. Der SV 06 und sein Trainer gehen wieder getrennte Wege.

Nach Aussage des Vereins habe sich Basarans berufliche und private Situation verändert, so dass er keine Möglichkeit mehr sehe, seinem Trainerjob beim SV Holzminden mit gebührendem Engagement nachzukommen. Daher habe man in beiderseitigem Einvernehmen die Entscheidung gefällt, die Zusammenarbeit per sofort zu beenden. „Wir wünschen Ufuk Basaran für die Zukunft alles Gute und bedanken uns für seine Arbeit“, sagt SV-Fachwart Ali Chaabu beim TAH-Interview. Zugleich werde Chaabu bis Saisonende die Mannschaft übernehmen. „Ich freue mich darauf, mit der Mannschaft zu arbeiten und nach zweieinhalb Jahren Abstinenz auf den Trainerstuhl zurückzukehren“, so Chaabu.

Seine oberste Priorität ist nun die Vorbereitung auf das Fürstenberg-Spiel am Sonntag. „Das wird keine leichte Aufgabe in der Kürze der Zeit“, betont der neue Coach. Langfristiges Ziel sei, spätestens zu Beginn der neuen Serie im Sommer 2020 einen neuen Trainer präsentieren zu können. „Wir haben keine Eile und werden in Ruhe nach einem geeigneten Kandidaten suchen“, verspricht Chaabu.