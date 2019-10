Sonntag, 06. Oktober 2019

Traktor-Pulling ist die Attraktion beim Erntefest in Wickensen

Mit Vollgas ging es beim Pulling übers Stoppelfeld. Foto: spe

Wickensen. Hier wird auch der Städter liebend gern zum Landei! Wenn die Landjugend Hils ruft, dann heißt es: Auf zum Erntefest nach Wickensen – Landluft und Treckerdampf schnuppern! Das ist für viele Wochenendausflügler und Familien am Erntedank-Sonntag seit vielen Jahren Tradition. Was die Landjugend Hils da für wenige Stunden Programm auf die Beine und Räder stellt, das fällt unter die Rubrik „Klotzen, nicht kleckern“ und übt ungebrochen Anziehungskraft aus. Bei trockenem Oktoberwetter mit etwas Restfeuchte auf den Wiesen war die 28. Auflage des Erntefestes sehr gut besucht. Die Autos standen fast bis an den Ortsrand Eschershausens auf der Parkwiese. Hauptattraktion war natürlich wieder das Traktor-Pulling auf dem abgeernteten Feld hinter der Lenne, ein Wettkampf-Spektakel, das routiniert, professionell und versiert moderiert abgespult wird, dabei Fahrer und Zuschauer gleichermaßen Spaß macht. (spe)

