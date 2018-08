Freitag, 24. August 2018

TransZ-Vortragsreihe startet: „Leerstand? Muss das sein??!“

Die Vortragsreihe startet am 12. September in der HAWK.

Holzminden. Das Altstadt-Projekt „Transformation urbaner Zentren, kurz: TransZ“ startet in Holzminden unter dem Titel „Leerstand? Muss das sein??!“ am 12. September eine öffentliche Vortragsreihe, die jeweils mittwochs um 18 Uhr Inspiration geben will für Projekte in Holzminden und Höxter. „Neben konkreten Beispielen aus anderen Städten soll es auch um mögliche Organisationsformen von Projekten gehen“, erläutert TransZ-Projektleiterin Dr. Anke Kaschlik von der HAWK. „Vor allem aber soll damit Lust gemacht werden, sich mit der Altstadt auseinanderzusetzen. Und es soll gezeigt werden, was möglich ist, wenn sich Gleichgesinnte zusammentun.“

Als erstes berichtet am Mittwoch, 12. September, in der HAWK am Haarmannplatz in Holzminden Hans-Jürgen Kettler, Vorsitzender der Bürgerinitiative, von den Erfahrungen der Bürgerinitiative „Sch(l)aufenster“ aus Einbeck. (spe)

