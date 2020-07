Donnerstag, 09. Juli 2020

Traumziel: Offroad fahren im Mammutpark Stadtoldendorf

Traumziel Mammutpark – Schorse mit Inhaber Jeroen Jansen. Foto Bernd Drechsler NDR

Stadtoldendorf . Der Mammutpark in Stadtoldendorf ist ein Traumziel in Niedersachsen – NDR 1 Niedersachsen stellte am Donnerstag den Offroad-Park als Ausflugs-tipp für Fahrbegeisterte vor.

Schorse – der Niedersachsen Entdecker vom NDR – meldete sich schon am Morgen aus dem Gelände des Mammutparks in Stadtoldendorf. Jeroen Jansen ist Inhaber des Parks. Er zeigte Schorse wie man Offroad fährt – dann durfte er selbst ans Steuer. Fotos und die Reportagen sind online unter ndr.de/ndr1niedersachsen abrufbar.

Mehr lesen Sie im TAH am 10. Juli 2020