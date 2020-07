Donnerstag, 09. Juli 2020

Traumziel: Offroad fahren im Mammutpark Stadtoldendorf

Traumziel Mammutpark – Schorse mit Inahber Jeroen Jansen. Foto Bernd Drechsler NDR

Stadtoldendorf. Der Mammutpark in Stadtoldendorf ist ein Traumziel in Niedersachsen – NDR 1 Niedersachsen stellte am Donnerstag den Offroad-Park als Ausflugstipp für Fahrbegeisterte vor.

Schorse - der Niedersachsen Entdecker vom NDR – meldete sich schon am Morgen aus dem Gelände des Mammutparks in Stadtoldendorf. Jeroen Jansen ist Inhaber des Parks. Er zeigte Schorse wie man Offroad fährt – dann durfte er selbst ans Steuer. Fotos und die Reportagen sind online unter ndr.de/ndr1niedersachsen abrufbar.

„Die Sommerferien rücken näher - und wir machen dieses Jahr Urlaub im schönsten Bundesland der Welt!“ so fasst Schorse die Idee für die Tour zusammen. „Und ich gebe Tipps zu den spannendsten Ausflugszielen vom Harz bis ans Meer.“

Schorse - der Niedersachsen-Entdecker vom NDR - besucht bis zum Beginn der Sommerferien täglich zwei Traumziele. Bis zum 16. Juli gibt Schorse Ausflugstipps für alle, die dieses Jahr den Urlaub daheim verbringen. Er ist mit seiner Schorsetta (dem T1 Oldtimer-VW-Bulli von 1964) überall im Land unterwegs und berichtet immer um 7.10 Uhr, 9.20 Uhr, 11.20 Uhr und 13.50 Uhr im Radio von den unterschiedlichsten Traumzielen in Niedersachsen.