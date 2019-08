Dienstag, 06. August 2019

Treckerbrand in Boffzen − Zehn Hektar Stoppelfeld stehen in Flammen

100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Foto: Prox

Boffzen. „Treckerbrand Burgweg“ lautete die Alarmmeldung am Dienstagnachmittag um 16.51 Uhr. Die Feuerwehren Boffzen und Fürstenberg wurden rausgeschickt, um den Brand zu löschen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass nicht nur ein Trecker und eine Rundballenpresse Feuer gefangen hatten, sondern dass auch zehn Hektar Stoppelfelder in Flammen standen. Unter Leitung von Gemeindebrandmeister Philipp Pedall bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer, zunächst gingen sie auch unter Atemschutz vor. Per Nachalarm wurden die Feuerwehren Derental, Lauenförde und Meinbrexen hinzugezogen. Außerdem kamen die Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehren Neuhaus, Holzminden, Lüchtringen und Höxter zur Hilfe. Das Löschwasser musste von den Fahrzeugen und durch lange Leitungen zum Einsatzort gebracht werden. Der Rauch war kilometerweit zu sehen. Nach 20 Minuten kam die Meldung „Feuer unter Kontrolle“ von der Einsatzfront. Allerdings mussten weiter Nachlöscharbeiten geleistet und Glutnester bekämpft werden. Bis um 19.00 Uhr zogen sich die Löscharbeiten hin. Sofort wurde auch damit begonnen, das abgebrannte Stoppelfeld zu gubbern. Vermutlich ist ein technischer Defekt beim Trecker oder der Rundballenpresse der Grund für das Feuer. Insgesamt 100 Feuerwehrleute mit 16 Fahrzeugen waren im Einsatz, um den gefährlichen Brand zwischen Boffzen und Fürstenberg zu löschen. (fhm)