Dienstag, 27. August 2019

Tributeband „Kings of Floyd“ in der Stadthalle Holzminden

Die „Kings of Floyd“ bieten Pink-Floyd-Fans die nahezu perfekte Illusion. Foto: Thomas M. Weber/Webrock

Holzminden .„…und als dann zu dem Song „Shine on your crazy diamond“ die kraftvolle, rauchige Stimme von Mark Gillespie erklingt, ist die Illusion perfekt: Man meint, Weltstar David Gilmour inmitten der legendären britischen Rockband Pink Floyd zu hören“, schrieb das „Solinger Tageblatt“ über ein Konzert der „Kings of Floyd“. Die Pink-Floyd-Tribute-Show mit „Mark Gillespie’s Kings of Floyd“ ist verdammt nah dran am Original und am Freitag, 15. November, ab 20 Uhr zum zweiten Mal in der Stadthalle Holzminden zu erleben. Der Vorverkauf läuft. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und auch beim TAH in Holzminden. TAH-Abonnenten sparen mit ABOplus zehn Prozent auf den Vorverkaufspreis. Die Stadthalle ist bestuhlt, es gibt diesmal freie Platzwahl. (spe)

