Donnerstag, 30. Juli 2020

Trotz Badewetter nur 80 Besucher in Bevern

Rund 80 Besucher „verlieren“ sich Donnerstag Nachmittag auf den Wiesen und im Wasser. Foto. ue

Bevern. Am Donnerstag ließ die Sonne das Thermometer in der Region mancherorts bereits auf 24 Grad klettern. Am Freitag soll es nun richtig „heiß“ werden. Bestes Badewetter also – und das mitten in den Sommerferien. Wird die Begrenzung der Besucherzahlen an einem solchen Tag womöglich für Unmut oder zumindest lange Schlangen sorgen? In Bevern reagieren die Verantwortlichen ganz gelassen auf die Wettervorhersage. Bisher gab es keinerlei Probleme mit dem Hygienekonzept oder den Einlass-Beschränkungen.

Rund 80 Badegäste tummelten sich am Donnerstag Nachmittag auf den Liegewiesen, im Wasser oder vor dem Kiosk. 400 dürfen es laut Hygienekonzept sein. (rei)

