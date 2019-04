Dienstag, 30. April 2019

Trotz Vollsperrung zahlreiche „plattgefahrene“ Amphibien

Karl Müller baut die Absperrung im Hooptal jeden Abend auf und am nächsten Morgen wieder ab. Und doch findet er im gesperrten Bereich viele tote Salamander. Foto: Müller

Stadtoldendorf/Negenborn. Seit Jahren dürfte es den Kreis-Holzmindenern größtenteils bekannt sein, dass es in dieser Jahreszeit im Hooptal zwischen Stadtoldendorf und Negenborn zu einer intensiven Wanderung von Erdkröten und Salamandern kommt. Die Tiere suchen in dieser Zeit ihre Laichgewässer auf. Damit sie zumindest in der Nacht geschützt die Straße überqueren können, sind entsprechende Verkehrszeichen aufgestellt: VZ 250, Verkehrsverbot für Fahrzeuge aller Art, in der Zeit von 19 bis 7 Uhr, mit dem Zusatzschild Krötenwanderung. Aber dennoch: Ehrenamtliche Helfer, die regelmäßig nach den Amphibien schauen, erlebten in den vergangenen Tagen eine riesige Enttäuschung. Die meisten der gefundenen Feuersalamander waren tot – von Autoreifen platt gefahren!

