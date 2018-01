Donnerstag, 04. Januar 2018

Tryp-Hotel in Stadtoldendorf schließt

Freitag schließt das Stadtoldendorfer Vier-Sterne-Hotel.

Stadtoldendorf. Die Nachricht kam für alle überraschend: Das Tryp-Hotel in Stadtoldendorf schließt! Schon am morgigen Freitag wird Hoteldirektor Marc Gödeker den Schlüssel umdrehen und das Vier-Sterne-Haus schließen. Was danach mit dem Objekt geschieht, ist offen. "Es war eine Eigentümer-Entscheidung", erklärt der Hoteldirektor gegenüber dem TAH. Die Mitteilung aus der Konzernzentrale, das Stadtoldendorfer Hotel zu schließen, erreichte ihn und seine Belegschaft völlig unbereitet am Dienstagmittag. 25 Mitarbeiter sind davon betroffen. Ihnen wurde angeboten, in anderen Häusern der Hotelkette weiter zu arbeiten. Erst im Sommer hatte das Tryp-Hotel in Stadtoldendorf seinen Vier-Sterne-Status neu klassifizieren lassen. (nig)

