Montag, 29. Oktober 2018

TSV Arholzen muss bis zur letzten Minute zittern

Der Arholzer Kai Wetzel erzielte zwei Tore. Die Derentaler können in dieser Szene nichts ausrichten.

Kreis Holzminden. In der Staffel A der Fußball-Kreisliga bleiben der SV Holzminden II und die SG Eschershausen/Dielmissen II das Maß aller Dinge: Während die Kreisstädter kampflos zu drei Punkten kamen, musste sich die SG gegen die SG Bodenwerder/Kemnade II etwas strecken, siegt am Ende aber deutlich mit 3:0. In der Staffel B hat der TSV Arholzen seine Premiere auf eigenem Platz gemeistert. Zwar kam die Elf von Trainer Michael Meese niht über ein 2:2-Unentschieden gegen den MTV Derental hinaus, das komplett umgestaltete Sportheim sorgte aber für Begeisterung bei Sportlern und Zuschauern.

Staffel A

SG Eschershausen/Dielmissen II – SG Bodenwerder/Kemnade II 3:0 (2:0). Die Gastgeberin musste zunächst ordentlich rotieren, da sie viele Ausfälle zu verkraften hatte. Allerdings verfügte die Gäste-Elf nicht über die spielerischen Mittel, um aus diesem Umstand Kapital zu schlagen. Die Mannschaft von Trainer Timon Grupe gab sich vor eigenem Publikum keine Blöße und hatte die SG Bodenwerder im Griff. „Die Einstellung und die kämpferische Leistung haben gestimmt. Ich bin hochzufrieden“, so Grupe im Gespräch mit dem TAH.

TSV Kirchbrak II – SV Rühle 4:2 (2:1). Tore: 1:0 Maximilian Burkert (14.), 1:1 Nico Schünemann (26.), 2:1 Christopher Hacke (34.), 2:2 Lars Beismann (58.), 3:2 Christopher Hacke (84.), 4:2 Christopher Hacke (90 + 3).

FC Hohe/Brökeln – TSV Kaierde II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Kevin Abend (21.), 1:1 Niels Jablonski (85.).

SG Ammensen/Grünenplan II – Delligser SC 5:2 (2:1). Tore: 0:1 René Bordasch (17.), 1:1 Markus Langer (34.), 2:1 Markus Langer (35.), 3:1 Bastian Lorberg (56.), 4:1 Bastian Lorberg (64.), 4:2 Marvin Bertram (67.), 5:2 Markus Langer (87.).

SV Holzminden II – SG Heinade/Deensen. Der Gast ist nicht angetreten.

Staffel B

SG Lenne/Wangelnstedt II – VfB Negenborn 3:2 (0:1). Tore: 0:1 Anwer Mosa Kheder (40.), 1:1 Tobija Stemmer (48.), 2:1 Eike Ostermann (55.), 3:1 Sascha Link (70.), 3:2 Pascal Sager (74.).

SG Bodenwerder/Kemnade III – FC Stadtoldendorf II 1:3 (0:0). Tore: 1:0 Nils Kühn (60.), 1:1 Yoissef Elachiri (68.), 1:2 Yoissef Elachiri (89.), 1:3 Jan Neufeld (90 + 1).

TSV Arholzen – MTV Derental 2:2 (1:1). Es ist vollbracht: Das umgebaute Sportheim des TSV erstrahlt in neuem Glanze, und die Heimspielpremiere ist gelungen. Doch bis es soweit war, mussten die Zuschauer auf der Arholzer Anlage zittern, denn der Ausgleich durch Kai Wetzel ließ lange auf sich warten und fiel erst in der 90. Minute. Dabei wäre der TSV fast furios ins Spiel gestartet, nach fünf Minuten haute Wetzel einen Freistoß aufs Derentaler Tor, den der Keeper nicht festhalten konnte. Den Nachschuss hämmerte Alexander Koop über das MTV-Tor. Der Platzherr hatte den Gegner eigentlich im Griff, konnte aber nicht die wichtige Führung erzielen. Das tat dann der MTV: in der 19. durch Björn Belde, der einen Freistoß verwandeln konnte. Die Platzherren schüttelten sich kurz, und kamen kurz darauf zum Ausgleich. Der MTV Derental hatte noch eine Riesenchance auf die erneute Führung, scheiterte aber an TSV-Torwart Patrick Schulz. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine kampfbetonte, aber faire Partie ohne große Chancen auf beiden Seiten. Man hatte ein wenig das Gefühl, wer das nächste Tor schießt gewinnt dieses Spiel. In der 73. Minute ermöglichte erneut ein Fehler in der TSV Abwehr dem Derentaler Björn Belde den erneuten Führungstreffer. Danach ging ein Ruck durchs Team der Gastgeber und man schaltete auf Angriffsmodus. Allerdings dauerte es bis zur letzten Minute, ehe Heimteam und Zuschauer belohnt wurden. Eine passgenaue Flanke von Lennart Blume fand in Kai Wetzel einen Abnehmer, der den Ball per Kopf ins MTV-Tor wuchtete. Am. Für Beide Seiten stand am Ende ein gerechtes Unentschieden. Tore: 0:1 Björn Belde (19.), 1:1 Kai Wetzel (27.), 1:2 Björn Belde (73.), 2:2 Kai Wetzel (90.).

SG Heinade/Deensen II – MTV Derental II 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Pascal Kluge (8.), 0:2 Andreas Krummacker (35.), 0:3 Marcel Hutterer (51.), 0:4 Andreas Krummacker.

TSV Kaierde – SG Boffzen/Fürstenberg II. Der Gast ist nicht angetreten. (ue)