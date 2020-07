Sonntag, 19. Juli 2020

TSV Holenberg II und VfR Deensen trennen sich im Freundschaftspiel 7:1

Schmidtmann (Zweiter von links) spielte auf beiden Seiten – für Holenberg und Deensen. Foto: hp

Holenberg . In diesem besonderen ersten Spiel seit dem Lockdown ging es um viel mehr als um den Sieg. Es ging vor allem darum, dem ehemaligen Trainer des TSV, Daniel Schmidtmann, Tribut zu zollen und ihn nach großartiger Leistung gebührend zu verabschieden. Denn kein geringerer als Schmidtmann ebnete den Weg in die Bezirksliga. Für diesen berufsbedingten Abschied in Form eines Freundschaftsspieles war Schmidtmanns langjähriger Verein, der VfR Deensen, als Gegner die logische Konsequenz. Ein besonderer Anlass, eine besondere coronabedingte Situation und eine besondere Aufstellung: Daniel Schmidtmann trat in der ersten Halbzeit für den VfR und in der zweiten Hälfte für den TSV an. Trotz all der ungewöhnlichen Umstände zeigten die beiden Teams den zahlreichen Zuschauern eine kämpferische Partie, die der TSV am Ende klar mit 7:1 für sich entschied. (lis)

Mehr lesen Sie im TAH am 20. Juli 2020