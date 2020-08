Sonntag, 23. August 2020

TSV Kirchbrak unterliegt gegen die U23 von BW Tündern

Trainer Steffen Niemeyer, der das Spiel seines Teams aufmerksam beobachtete, war trotz der Niederlage zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Foto: hep

Kirchbrak. Der TSV Kirchbrak testet weiterhin für die bevorstehende Fußball-Kreisligasaison. Dabei bestritt das Team von Trainer Steffen Niemeyer nach dem 3:2-Sieg am Freitagabend beim TSV 05 Groß Berkel am Sonntagnachmittag, 23. August, im zweiten Spiel binnen zweier Tage vor heimischem Publikum gegen das U23-Team von BW Tündern und traf dabei auf viele ehemalige Schützlinge seines derzeitigen Übungsleiters, gegen das sie inzwischen einmal in der Sommer- und Wintervorbereitung antreten. In einem taktisch geprägten Spiel mit nur wenig Torchancen auf beiden Seiten setzen sich die Gäste am Ende mit 1:0 durch.

Im Vergleich zu Freitag änderte Niemeyer seine Startformation auf gleich sechs Positionen. Drei Änderungen gingen aufgrund Verletzungen hervor, die sich die Akteure in Groß Berkel zugezogen hatten. Die Besucher aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont, die wie der TSV ebenfalls in der Kreisliga beheimatet sind, versuchten in den ersten 20 Minuten durch Ballbesitz das Zepter in der Hand zu halten, wirkliche Gefahr für den heute zwischen den Torpfosten agierenden Mats Niemeyer trat dabei aber nicht auf. Die Gastgeber verschoben taktisch ansehnlich und störten die Gegner in der eigenen Hälfte des Spielfeldes konsequent. Im Offensivspiel fehlten jedoch oft die Ideen und lange Bälle verfehlten einen Abnehmer, sodass der Ball meistens viel zu leicht hergeschenkt wurde. „In der ersten Halbzeit war das mehr oder weniger Rasenschach“, scherzte Niemeyer nach der Begegnung. Den einzigen Schuss auf den Kasten von BW Tündern setzte Robin Busse zehn Minuten vor Ende der ersten Halbzeit, den Kolja Kowalski im Nachfassen zu fassen bekam. Somit ging es torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel gab wiederum die Mannschaft vom Rande des Voglers das erste Lebenszeichen von sich. Nachdem Kolja Kowalski einen lang getretenen Pass aus seinem Tor eilend nicht entscheidend klären könnte, setzte Pascal Severin den Ball aus 25 Metern acht Minuten nach Wiederbeginn am leeren Gehäuse vorbei. Sieben Zeigerumdrehungen machten es die Tünderner auf der Gegenseite besser. Sie nutzen die einzige Unachtsamkeit der Kirchbraker Hintermannschaft im gesamten Spielverlauf, sodass Niko Walter frei vor Mats Niemeyer auftauchte und den Ball eiskalt zum 0:1 nach rund einer Stunde versenkte. In der Folge entwickelte sich eine offenere Partie. Während die Kirchbraker auf den Ausgleich drängten, versuchten die Gäste mit einem weiteren Treffen den Sack zu zumachen. Pascal Severin gelang und mit einem Lauf über den linken Flügel der Durchbruch, mit den Fingerspitzen lenkte Kowalski den Ball noch um den Pfosten, sodass nach 90 Minuten eine 0:1-Niederlage zu Buche stand. „Im Vergleich zu Freitag war das Spiel eine große Steigerung. Letztlich hat eine Situation, in der wir nicht aufgepasst haben, dazu geführt, dass wir heute 0:1 verlieren. Dennoch hat mein Team gegen einen spielstarken Gegner ordentlich gespielt“, resümierte Coach Niemeyer nach dem Schlusspfiff. Am kommenden Sonntag erwartet der TSV mit dem SV Hajen den nächsten Kreisligisten aus dem Kreis Hameln-Pyrmont zum letzten Vorbereitungsspiel auf das anstehende Spieljahr. (lf)