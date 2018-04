Montag, 09. April 2018

TSV Kirchbrak verpasst den Aufstieg

Franziska Wintermeyer (Nummer 12) und Jana Wollenweber (Nummer 9) am Netz. Foto: jbo

Kirchbrak. Die Volleyball-Damen des TSV Kirchbrak haben den Aufstieg in die Bezirksliga verpasst. Am Relegationsspieltag zum Aufstieg, der in der eigenen Halle stattfand, hatte man die Mannschaften von der VSG Düngen/Holle/Bodenburg und Eintracht Hildesheim zu Gast .Um aufzusteigen galt es für die Kirchbrakerinnen, beide Teams zu besiegen. Man traf dann auf den zweitplatzierten der Bezirksklasse Hildesheim die VSG Düngen/Holle/Bodenburg. Man fand auf Gastgeber-Seite sehr gut in das Spiel hinein, und auch die Unterstützung der zahlreichen Zuschauer putschte das Team nach vorn. Der erste Satz ging mit 25:18 an die Kirchbrakerinnen.

