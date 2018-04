Freitag, 06. April 2018

TSV Lenne gewinnt 2:0 in Fürstenberg

Fürstenberg. Im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga am Freitagabend setzte sich der TSV Lenne mit 2:0 (0:0) beim MTV Fürstenberg durch. Über die komplette Spielzeit waren die mit der besten Mannschaft angetretenen Gäste klar spielbestimmend, während der ersatzgeschwächt auflaufende MTV sein Heil in einer gut organisierten Defensive suchte. In der ersten Halbzeit spielte sich das Geschehen fast ausschließlich in der Hälfte der Hausherren ab, bei denen Trainer Werner Müller notgedrungen in der Startelf stand. Lenne fiel eigentlich trotz der deutlich höheren Spielanteile recht wenig ein. So dauerte es bis zur 30. Minute, als MTV-Keeper Florian Pottmeier aus dem Tor stürmte, dabei zu spät kam und außerhalb des Strafraums TSV-Goalgetter Edward Urich zu Fall brachte. Schiri Thomas Schulz verwies den Keeper für die Notbremse zu Recht vom Feld. Doch auch in Überzahl gelang es den Gästen nicht, sich klare Torchancen gegen die defensiv gut arbeitende MTV-Elf herauszuspielen.

Daran änderte sich auch im zweiten Durchgang nichts. Nur selten musste der jetzt im Tor stehende MTV-Oldie Thorsten Schüler eingreifen. So dauerte es bis zur 69. Minute, ehe die Wand des MTV geknackt war und ein Kopfball von Edward Urich sich unhaltbar als Bogenlampe in den Kasten zur natürlich verdienten Führung für den TSV Lenne in den Kasten senkte. Der Treffer zum 0:2-Endstand fiel in der Nachspielzeit in der 93. Minute durch Erik Schaper. Fazit: Der MTV Fürstenberg verkaufte sich gerade in Unterzahl sehr gut. Am verdienten Sieg des TSV Lenne gab es allerdings keine Zweifel. Die Flenter-Elf musste lange auf ihre Chance warten, nutzte sie dann aber konsequent. Der TSV Lenne bleibt auf Platz zwei der Liga, hat aber jetzt ebenfalls 34 Punkte wie der Tabellenführer FC Stadtoldendorf. Allerdings hat der TSV Lenne zwei Spiele weniger als der FC. (fhm)