Sonntag, 26. Mai 2019

TSV Lenne ist abgestiegen

Jubel auf der einen Seite, aber tiefe Trauer beim TSV Lenne: Für Stefan Stratmann und den TSV steht nach dieser Niederlage der Abstieg aus dem Bezirk fest.

Lenne. Der TSV Lenne ist aus der Fußball-Bezirksliga abgestiegen. Im letzten Heimspiel vor mehr als 100 Zuschauern unterlag die Mannschaft von Trainer Martin Flenter dem SV Einum mit 2:5, nachdem man zur Halbzeit noch mit 1:0 geführt hatte. Damit stehen die Lenner einen Spieltag vor Schluss nach dem BW Salzhemmendorf, wo sie am letzten Spieltag zu Gast sind, als Absteiger fest. Die Marschroute für die Hausherren war von Beginn an vorgegeben: Nur ein Sieg konnte gegen den drohenden Abstieg helfen. Doch trotz verheißungsvollem Start stand am Ende eine bittere Niederlage.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der TAH-Ausgabe vom 27.05.19