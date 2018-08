Dienstag, 14. August 2018

TSV Lenne punktet auswärts, FC Stadtoldendorf verliert zu Hause

Diese Verletzungsunterbrechung stellte sich als wenig dramatisch heraus.

Stadtoldendorf. Der FC S TSV Lenne hat beim Wochenspieltag der Fußball-Bezirksliga wichtige Punkte eingefahren, während der FC Stadtoldendorf eine ärgerliche 0:1-Niederlage vor eigenem Publikum hinnehmen musste.

FC Stadtoldendorf – BW Neuhof 0:1 (0:0). Der FC Stadtoldendorf hat es nicht geschafft, den erfolgreich eingeschlagenen Weg vom letzten Wochenende weiter zu beschreiten. Im Heimspiel gegen BW Neuhof setzte es eine ärgerliche, aber dennoch abosolut verdiente Niederlage. „Wir haben es nicht geschafft, denen unser Spiel aufzuzwängen. Alles was wir uns vorgenommen haben, haben die Gäste letztlich umgesetzt“, meinte FC-Trainer David Bisset nach Spielende. Dabei schien es zunächst sogar das erwartete Duell auf Augenhöhe zu werden. Die Gäste hatten zwar mehr Ballbesitz, Chancen erspielten sie sich bis auf einen Schuss an den Querbalken durch Dominik-Ben Grelka (37.) aber nicht. Die Seite des Gastgebers konnte immerhin einen Freistoß von Artur Kaufmann auf der Habenseite verbuchen, bei dem sich Gästetorwart Benkt-Matty Galbarz schon strecken musste. Auch eine von Kasim Yildiz knapp per Kopf verpasste Hereingabe hätte bei ein bisschen mehr Fortune die Torlinie zur Führung überqueren können. Doch damit war das Stadtoldendorfer Pulver verschossen. Und da auch der Gast keine nennenswerten Chancen erspielte, wurden die Seiten torlos gewechselt.

In der zweiten Halbzeit konnte der FC dem Gast nicht das eigene Spiel aufdrücken, sondern rannte meistens hinterher. Viele Fehlpässe, viel Stückwerk prägten die Partie. „Ich hatte ein Duell auf Augenhöhe erwartet, aber wir waren praktisch chancenlos“, so Bisset nach Schlusspfiff.

FC Stadtoldendorf: Robert Schmidt – Tobias Schulz, Kasim Yildiz, Dennis Tacke, Daniel Kaufmann, Gilhad Elwayss, Artur Kaufmann, Niklas Dorf, Mohamed Chaabu, Fuat Kazan, Muzaffer Dogan.

SV Einum – TSV Lenne 0:2 (0:1). Tief durchatmen in Lenne: Mit dem Auswärtserfolg hat die Flenter-Elf die ersten drei Punkte geholt und sich für die Derby-Niederlage in Stadtoldendorf rehabilitiert. Lediglich in den ersten 20 Minuten agierten die Gäste überlegen, konnten aber keine Duftmarken setzen, der TSV Lenne ließ nichts anbrennen. In der Folgezeit hatten die Gäste das Spiel dann im Griff. Als Konsequenz darauf traf Stefan Stratmann zur 1:0-Führung (27.). „Das hat Stefan sehr gut gemacht“, kommentierte TSV-Coach Marti Flenter den Treffer.

In der zweiten Halbzeit drückten die Gäste zunächst auf den Ausgleich, jedoch ließ sich der TSV nicht aus der Ruhe bringen, und vor allem nicht vollends hinten reindrängen. So stand die TSV-Defensive weit vorn und konnte den finalen Pass in die Schnittstellen verhindern. Der Platzherr lief erfolglos an, zudem rannte ihm die Zeit davon. Als Edward Urich nach 75. Minuten zum 2:0 traf, war der Deckel drauf auf der Partie. „Wir haben nichts wirklich Kritisches zugelassen, daher geht der Sieg so auch in Ordnung“, freute sich Flenter.

TSV Lenne: Maximilian Verwohlt – Steffen Diener, Loris Nolte, Stefan Stratmann, Florian Beinecke, Cedrik Suchy, Simon Vatterott, Erik Schaper, Lars Proske, Fabian Ripke, Edard Urich.