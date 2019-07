Donnerstag, 18. Juli 2019

TSV Lenne verschenkt Zwei-Tore-Führung

Markus Funke (links, Tuspo Grünenplan) erzielte den 1:2-Anschlusstreffer. Foto: hep

Grünenplan. Wie auch in den vergangenen zwei Vorbereitungen haben der Tuspo Grünenplan und der TSV Lenne am Mittwochabend ihr jeweils drittes Testspiel für die anstehende Fußballsaison ausgetragen. Der diesjährige Kreisligameister und zukünftige Bezirksligist aus der Hilsmulde konnte dabei einen 0:2-Rückstand noch in ein 2:2-Unentschieden verwandeln, jedoch warten die Grünenplaner wie ihre Gegner seit ihren Trainingsauftakten weiterhin auf den ersten Sieg. (ac)

