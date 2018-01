Dienstag, 09. Januar 2018

TSV Pegestorf fährt zur Endrunde nach Hameln

GoLüWas Erkan Yasar im Duell mit Hagens Florian Büchler.

Weserbergland (ue). Das Highlight für alle Hallenfußball-Begeisterten ist der Dewezet-Supercup, der in diesem Jahr im großen Finale gipfelt, das am Sonnabend, 27. Januar, in der Rattenfängerhalle in Hameln vor 1.500 Zuschauern ausgetragen wird. Doch der Weg dahin ist nicht eben. Zwölf Teams schaffen den Sprung in die Endrunde. Alle ersten Herrenteams aus Hameln-Pyrmont, aber auch aus den Nachbarkreisen Schaumburg, Holzminden, Hildesheim und Ostwestfalen-Lippe sowie aus der Region Hannover, unabhängig der Spielklasse, haben die Möglichkeit, an den insgesamt acht Qualifikationsturnieren teilzunehmen. Ob man ein Turnier spielt, oder alle acht, das bleibt den Vereinen weitestgehend selbst überlassen. Der TBH-Cup, die Humboldt-Trophy, der Volksbank-Benze-Cup und der Volksbank-Hoppe-Cup sind bereits gespielt. Nun haben der MTV Bevern, der TSV Pegestorf und die SG GoLüWa am fünften Vorrunden-Turnier, dem Sparkassen-Cup in Afferde, teilgenommen.

Mit Siegen gegen SV Azadi Hameln (1:0) und die A-Jugend der TSG Emmerthal (3:0) hatte der MTV Bevern sechs Punkte auf dem Konto und das sollte für den zweiten Gruppenplatz und dem damit verbundenen Einzug in die Endrunde reichen. Die Niederlagen in den letzten beiden Gruppenspielen gegen den MTV Lauenstein (0:2) und VfB Eimbeckhausen (2:4) hatten daher keine Bedeutung.

Am zweiten Turniertag griff dann der TSV Pegestorf ins Turniergeschen ein. Mit zwei Unentschieden (TB Hilligsfeld 3:3 und SV Eintracht Afferde 06 3:3) und zwei Vorrundensiegen (TC Hameln 3:1 und TSV Klein Berkel 2:0) qualifizierte sich die Statari-Elf ebenfalls als Gruppenzweiter für die Endrunde.

Nun musste nur noch die SG GoLüWa in die Endrunde einziehen. Im Auftaktmatch unterlag die SG dem Bezirksligisten TuS Germania Hagen mit Ex-Hannover 96-Profi Florian Büchler klar mit 1:5. Gegen den TuS Rohden/Segelhorst führte die Natschke-Elf mit 2:0, kassierte aber in der Schlusssekunde noch eine ärgerliche 3:4 Niederlage. Nach den Niederlagen dachten alle, das wäre es mit dem Endrunden-Einzug der SG gewesen. Doch dann verzichtete der MTV Bevern aufgrund von Personalsorgen auf die Endrunden-Teilnahme und somit zog auch der beste Drittplatzierte in die Endrunde ein. Diese Chance wollte sich die SG nicht nehmen lassen und gewann beide nachfolgenden Gruppenspiele gegen die SG Flegensen/Sünteln 3:0 und gegen die starkaufspielende A-Jugend der JSG Tündern mit 4:2.

Am Sonntagmittag stand dann die Endrunde auf dem Programm. Der TSV Pegestorf traf in der Endrunde auf den MTV Lauenstein, SV Lachem und die A-Jugend der JSG Tündern. Leider gab es für die Statari-Elf in dieser Gruppe nicht viel zu holen. Nach Niederlagen gegen den MTV Lauenstein (0:4), die A-Jugend der JSG Tündern (0:4) und einem Unentschieden gegen den SV Lachem (2:2) belegte man nur den letzten Platz in der Gruppe.

Die SG GoLüWa hatte es in ihrer Gruppe mit den Bezirksligisten Eintracht Afferde, Germania Hagen und den Hannoveraner Kreisligisten SV Weetzen zu tun. Gegen den Gastgeber SV Afferde kassierte die Natschke-Elf eine 0:4-Niederlage. Auch im zweiten Spiel gegen Germania Hagen war für die Forstbachtaler nicht viel zu holen. Eine 5:2-Niederlage stand nach 14 Minuten auf der Anzeigentafel. Im letzten Gruppenspiel drehten die Mannen um Kevin Bisset nochmal auf und gewannen klar mit 5:1 gegen den SV Weetzen.

Nach den Halbfinalspielen gab es dann ein Neunmeterschießen um Platz sieben und Platz fünf. Der TSV Pegestorf hatte dabei das Nachsehen gegen den SV Weetzen und wurde somit Achter. Die Forstbachtaler zeigten in ihrem Neunmeterschießen die besseren Nerven gegenüber den Youngster von der A-Jugend der JSG Tündern und wurde damit mit Platz fünf belohnt. Im Spiel um Platz drei setzte sich der MTV Lauenstein gegen den SV Lachem mit 3:1 durch. Zum Showdown im Finale trafen dann der TuS Germania Hagen und der SV Eintracht Afferde aufeinander. Nach normaler Spielzeit stand es 2:2, sodass die Entscheidung im Neunmeterschießen fallen musste. Hier hatten die Gastgeber aus Afferde die besseren Nerven und gewann somit den Sparkassen-Cup 2018.

„Wir haben ein tolles Turnier gespielt und freuen uns über die ersten Quali-Punkte. Wir haben jetzt noch zwei Quali-Turnier vor der Brust und vielleicht schaffen wir die Überraschung und sind beim großen Finale dabei“, so SG-Chef Sven Häder. Glückwünsche richtet er an den TSV Pegestorf, der sich mit aktuell 152 Quali-Punkten sein Ticket für den Supercup gesichert hat.

Quali-Tabelle Stand 07.01.

1. SV Lachem 201 Punkte

2. TSV Barsinghausen 167 Punkte

3. TSV Pegestorf 152 Punkte

4. TSV Bisperode 147 Punkte

5. SSG Halvestorf 147 Punkte

6. TSG Emmerthal 139 Punkte

7. Eintracht Afferde 121 Punkte

8. HSC BW Tündern 113 Punkte

9. MTSV Aerzen 108 Punkte

10. Germania Hagen 107 Punkte

11. VFR Evensen 68 Punkte

12. VFB Eimbeckhausen 56 Punkte

13. Preußen Hameln 07 56 Punkte

14. MTV Lauenstein 55 Punkte

15. WTW Wallensen 54 Punkte

16. FC Stadthagen 48 Punkte

17. SG GoLüWa 47 Punkte

18. FC Springe 44 Punkte

19. BW Salzhemmendorf 42 Punkte

20. SV Weetzen 39 Punkte

Die Plätze 1 bis 12 qualifizieren sich für das Finale um den Supercup in der Rattenfängerhalle! In die Wertung kommen nur die drei besten Turnierergebnisse.