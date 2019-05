Freitag, 03. Mai 2019

„Tumultartige Situationen“ in der Zulassungsstelle des Kreises Holzminden

Morgens um 9 Uhr sind schon 40 Nummern vergeben. Die Zulassungsstelle des Kreises in Holzminden hat in dieser Woche wieder einmal „Stoßzeiten“ zu verkraften. Foto: Archiv

Kreis Holzminden. „Hier herrscht das reine Chaos“ – diesen Satz bekommt die TAH-Redaktion am Freitagmorgen gleich mehrmals zu hören. Beschrieben wird damit die Situation im Straßenverkehrsamt des Kreises Holzminden, genauer gesagt in der Zulassungsstelle. Und auf Nachfrage bestätigt der Pressesprecher des Kreises, Peter Drews, dass in den Tagen um den 1. Mai der Andrang so groß ist, dass es zu „tumultartigen Situationen“ kommt. „Wir fragen uns: Wo kommen bloß die ganzen Autos her?“ so Drews, die ausgerechnet jetzt ab- oder angemeldet werden sollen. (rei)

