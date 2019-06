Dienstag, 25. Juni 2019

Tunnel am Sylbecker Berg soll verfüllt werden: AG Bahn ist für den Erhalt

Das Tunnelbauwerk errichtete einst Bauunternehmer Liebold. Foto: spe

Holzminden. In der Bauauschusssitzung im Mai wurde bekanntgegeben, dass der Tunnel am Sylbecker Berg verfüllt und zugeschüttet werden soll, um zukünftig anfallende Instandhaltungskosten einzusparen. Das hatte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr der Stadt Holzminden mitgeteilt. In diesem Tunnel lag früher das Anschlussgleis für das Industriegebiet am Lüchtringer Weg, die Verlängerung der Hafenbahn. Mit dieser angekündigten endgültigen Maßnahme sind in Holzminden längst nicht alle einverstanden. Für die Erhaltung des Tunnels sprechen sich zum Beispiel die Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität und die Arbeitsgemeinschaft Bahn Holzminden/Höxter aus: Um sich die Möglichkeit zu erhalten, auf der Strecke wieder einen Schienengüterverkehr einzurichten und bis dahin auf der Trasse einen Radweg zu führen. (spe)

