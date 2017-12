Freitag, 15. Dezember 2017

Turbulente Debatte um Kürzung des Freibad-Zuschusses

Der Saal des Gasthauses Eikenberg war bis auf den letzten Platz besetzt.

Bevern. Vor einer großen Zuschauerkulisse – größtenteils Mitglieder und Sympathisanten des Freibad-Vereins – beschloss der Samtgemeinderat Bevern am Donnerstagabend den Haushaltsplan 2018. Darin enthalten: Der Betriebskostenzuschuss an den Verein, der von 80.000 auf 55.000 Euro gekürzt wurde. Berücksichtigt man die prognostizierten Minderausgaben für die Solaranlage und Strom von circa 13.000 Euro, bleibt eine Netto-Kürzung von „nur“ 12.000 Euro, rechneten die Ratsmitglieder vor. Vereinsvorsitzende Annegret Fiene hatte dem Rat allerdings vorgerechnet, wieviel die Samtgemeinde bisher bereits eingespart habe durch die ehrenamtliche Arbeit der Freibad-Freunde. Um diesen Vortrag halten zu können, musste sie sich gleich mehrfach darüber hinwegsetzen, dass ihr nach der Geschäftsordnung das Wort entzogen werden sollte. Das wiederum heizte die Stimmung im Saal des Gasthauses Eikenberg in Golmbach noch weiter an. (rei)

