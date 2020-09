Dienstag, 15. September 2020

Turmfalken im Turm der St. Martin-Kirche Eschershausen

Horst Müller mit einem Foto eines „seiner“ Falken vor der Brutnische im Turm der St. Martin- Kirche. Foto: jbo

Eschershausen. Die Treppenstufen sind alt und hier und da schon etwas ausgetreten, auf denen Kirchenvorstandsmitglied Horst Müller und der TAH-Reporter nach oben steigen. Sie sind auf dem Weg in den Glockenstuhl der evangelischen Stadtkirche St. Martin in Eschershausen. Seit der Umstellung auf Digitalbetrieb verirrt sich kaum noch jemand nach ganz oben. Dennoch ist ein Großteil des Jahres Leben im, oder besser am Turm. Seit Jahrzehnten nutzen Turmfalken das mächtige Gebäude als Brutplatz, und Horst Müller konnte seit 2007 zahlreiche erfolgreiche Bruten mit insgesamt 88 ausgeflogenen Jungtieren dokumentieren. (jbo)

