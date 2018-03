Samstag, 31. März 2018

TuSpo erkämpft sich drei Punkte in glanzloser Partie

Fabian Hindrichs (MTV Bevern, links) im Zweikampf mit Marcel Emmrich (TuSpo Grünenplan). Foto: hep

Bevern. In der Fußball-Kreisliga traf nach ungewollt verlängerter Winterpause am Ostersonnabend der TuSpo Grünenplan auf den MTV Bevern. Für beide Teams war es das erste Spiel der Rückrunde: Während sich die Gastgeber scheinbar noch im Winterschlaf befand, konnte der TuSpo mit deutlich mehr Dynamik überzeugen und das Spiel am Ende klar mit 3:1 für sich entscheiden.

Beide Mannschaften fanden schwer ins Spiel, widrige Platzverhältnisse und leichter Regen erschwerten ein kombinationsreiches Spiel. Die Gäste waren von Beginn an jedoch eher am Ball, übten mehr Druck aus und konnten sich mehr Chancen erarbeiten. Bereits in der vierten Minute hatte Yves-Dominik Eisenträger die Führung der Gäste auf dem Fuß, als er die Beveraner Abwehr überlief und zum Abschluss kam, sein Schuss jedoch nur den linken Pfosten des Beveraner Gehäuses traf. Erst in der 35. Minute konnten die Gäste dann tatsächlich jubeln: Marvin Lipke konnte sich durchsetzen und den Ball zum 1:0 ins Tor lupfen. Von nun an hatte Grünenplan das über weite Teile glanzlose Spiel in der Hand und war bereits eine Minute später wieder vorm Beveraner Tor, als sich erneut Lipke gegen die Abwehr des MTV durchsetzten konnte. Beverns Schlussmann Hendrik Horstkotte konnte den Führungsausbau jedoch vereiteln und zur Ecke klären. Kurz vor der Halbzeitpause waren dann überaschenderweise die Gastgeber am Drücker und Fabian Hindrichs konnte in der 39. Minute den 1:1-Ausgleichstreffer erzielen. Mit diesem knappen Unentschieden ging es in die Pause.

Bereits wenige Minuten nach Wiederanpfiff gingen die Gäste durch Jan Tiesemann in der 50. Minute erneut mit 2:1 in Führung. Nur sechs Minuten später war es wieder Lipke, der auf 3:1 erhöhte. Der MTV zeigte nur noch vereinzelt seinen Kampfgeist, konnte die wenigen Chancen, wie kurz vor Schluss in der 87. Spielminute durch Noah Buske, der lediglich den Pfosten traf, aber nicht nutzen und ließ sich völlig auskontern. So endete die Partie mit 3:1 für die Gäste, die mit diesem Sieg den MTV Bevern in der Tabelle überholen konnten. TuSpo-Trainer Karsten Tute zeigte sich mehr als zufrieden: „Ich bin sehr zufrieden. Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben auch konsequent darauf hintrainiert, sodass wir uns sicher waren, dass wir körperlich überlegen sein würden. Dass es aber so rund läuft, hätten wir nicht gedacht, aber sind natürlich mehr als froh.“ Auch MTV-Trainer Werner Brennecke gestand sich die Niederlage ein: „Wir haben uns in der zweiten Halbzeit auskontern lassen. Nach dem halben Jahr Pause waren wir einfach nicht gut vorbereitet, Grünenplan war uns überlegen und hat verdient gewonnen. Die paar Möglichkeiten, die wir hatten, haben wir nicht genutzt. Der Sieg geht aufgrund der Dynamik in Ordnung.“ (lis)