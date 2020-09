Samstag, 26. September 2020

Tuspo Grünenplan ist chancenlos gegen SSG Halvestorf /Herkendorf

Nicht nur der Regen bereitete Tuspo-Trainer Waldemar Delzer Sorgen. Foto: hep

Grünenplan. Völlig verdient verloren, aber doch erhobenen Hauptes das Feld verlassen. So könnte man die Begegnung des Tabellenletzten aus Grünenplan und dem hohen Favoriten aus Halvestorf am Sonnabend kurz zusammenfassen. Im 90-minütigem Regen brachten die Mannen von Waldemar Delzer die Gäste nur für eine kurze Zeit zum Nachdenken. Dann setzte sich aber die hohe Qualität der Halvestorfer verdient durch. Aber der Tuspo bewies Moral, gab nie auf und legte Teamgeist an den Tag. Tuspo Grünenplan unterlag der SSG Halvestorf/Herkendorf mit 1:3 (1:2). (mis)

Mehr lesen Sie im TAH vom 28.09.2020.