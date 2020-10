Samstag, 03. Oktober 2020

Tuspo Grünenplan kassiert nächste Niederlage

Tuspo-Keeper Tim Stolzenberg hatte schon nach knapp 30 Minuten vier Gegentreffer kassiert. Foto: hep

Grünenplan. Mit 2:5 (1:4) hat Tuspo Grünenplan am Sonnabend zuhause gegen Eintracht Afferde verloren und damit die sechste Niederlage im sechsten Spiel kassiert. Der Gastgeber musste auf fünf Stammspieler verzichten. Schon zur Halbzeit führten die Gäste, die bisher von ihren vier Saisonspielen gerade eines gewonnen hatten, mit 4:1. Tuspo Grünenplan bleibt die einzige Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga Staffel 10 ohne einen einzigen Punkt. In der ersten Halbzeit brachte jede Chance der Gäste ein Tor. Kurz vor der Halbzeit gelang dem Tuspo durch Marvin Lipkes schönen Heber noch der Anschluss und nach dem Wechsel durch Yves Eisenträger das 2:4. In der zweiten Hälfte war der Tuspo besser und hatte Chancen, konnte aber die Niederlage nicht mehr abwenden. (fhm).

Mehr lesen Sie im TAH vom 05.10.2020.