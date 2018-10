Sonntag, 28. Oktober 2018

Tuspo Grünenplan setzt Siegesserie fort

SCM-Akteur Sertac Sahbaz (in rot) kann vom Tusporaner René Göbel nur schwer gestoppt werden.

Bodenwerder. Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga gastierte der Tabellenführer TuSpo Grünenplan beim Viertplatzierten SCM Bodenwerder. Dabei konnte sich das Team von TuSpo-Trainer Waldemar Delzer am Ende mit 2:0 durchsetzen und somit die Serie von nunmehr acht Siegen in Folge erfolgreich fortsetzen. Der Vorsprung auf den direkten Konkurrenten in der Meisterschaft beträgt nun sechs Punkte bei einem Spiel weniger.

Die Münchhausenstädter starteten besser in die Partie und hatten bereits nach sechs Sekunden durch frühes Attackieren den ersten Torschuss durch Sertac Sahbaz, der die Grünenplan unter Druck setzte und so einen Ballverlust provozierte. Genau dieses Bild zeichnete sich dann in den ersten 20 Spielminuten ab. Durch frühes Pressing kamen die Bodenwerderaner zu Ballgewinnen und erspielten sich zahlreiche gute Möglichkeiten. Ertan Palabiyik und zweimal der wieder in der Offensive agierende Spielertrainer Alessandro Startari konnten ihre Tormöglichkeiten nicht erfolgreich verwerten. Mit der ersten nennenswerten Chance in der 27. Minute stellte Michael Seyd den Spielverlauf auf den Kopf. Nach Vorarbeit von Marvin Lipke von der linken Seite köpfte der Spielführer des TuSpo Grünenplan zum 1:0 ins Tor. Die Gäste wirkten nun wie ausgewechselt und übernahmen in der Folgezeit das Zepter.

Nach dem Seitenwechsel waren es erneut die Hausherren, die zunächst den Ton angaben. Nach einem zu kurz geratenen Rückpass tauchte Alessandro Startari frei vor Keeper Tim Stolzenberg auf, der den Schuss in Manier eines Handballtorwarts bärenstark parierte. Diesen Hallo Wachruf hatte die Delzer-Elf verstanden und begann fortan wieder am Spiel teilzunehmen. Als es in der 70. Spielminute zu einem Missverständnis zwischen dem eingewechselten Jannik Hufnagel und Keeper Leif-Jeldrik Bolls kam, wurde Marvin Lipke im Strafraum von Letzterem zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß platzierte Alexander Delzer hoch und mittig im Kasten zum 2:0. Die Bodenwerderaner warfen in der Schlussphase alles nach vorne, während die Grünenplaner es mit einem ihrer zahlreichen Konter versäumten, den Sack zuzumachen.

„Wir waren ein absolut ebenbürtiger Gegner in einem offenen Schlagabtausch. Wir haben Grünenplan in den ersten 20 Minuten früh attackiert, haben aber leider den Ball nicht im Tor unterbekommen und bekommen dann zum falschen Zeitpunkt die Gegentore. Ich bin mit der Mannschaftsleistung sehr zufrieden, wir waren heute nicht das schlechtere Team“, resümierte Alessandro Startari nach dem Schlusspfiff. TuSpo-Akteur Rene Göbel zeigte sich nach dem Spiel erleichtert: „Bodenwerder hat uns stark unter Druck gesetzt, konnte das Tempo aber über 90 Minuten nicht standhalten. Fällt das 1:1, läuft das Spiel sicherlich anders. Am Ende zählen nur die drei Punkte.“

SCM Bodenwerder: Leif-Jeldrik Bolls – Nico Braukmüller (46. Leon Berndt), Ertan Palabiyik (60. Jannik Hufnagel), Andrej Spötter, Umberto Chirico, Sertac Sahbaz, Björn Schwarz, Ruben Patermann, Sebastian Krug, Martino Minniti, Alessandro Startari (70. Alexander Kaib)

Tuspo Grünenplan: Tim Stolzenberg – Timo Schal, Marvin Lipke (88. Julian Sukopp), Andrej Delzer, Rene Göbel, Michael Seyd, Jan Tiesemann, Sascha Fricke (90. Yves-Dominik Eisenträger), Oguzhan Dogan, Alexander Delzer, Thomas Ptak.