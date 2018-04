Samstag, 07. April 2018

Tuspo Grünenplan und FC Boffzen gewinnen Heimspiele

Kreis Holzminden. Tuspo Grünenplan und FC Boffzen haben die beiden Sonnabend-Spiele in der Fußball-Kreisliga für sich entscheiden können. Der FC Boffzen schlug den TSV Kirchbrak vor eigenem Publikum mit 2:1 (2:1). Der TSV Kirchbrak war durch Jan-Hendrik Arndt in der 20. Minute in Führung gegangen. Fabio Mancini (25.) und Tayfun Eraydin (45.) sorgten dann für die Treffer auf der Boffzer Seite. Und Tuspo Grünenplan besiegte den VfR Deensen klar mit 3:0. (fhm)

