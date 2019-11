Samstag, 02. November 2019

Tuspo Grünenplan unterliegt Koldinger SV mit 1:5 (1:3)

Die Spieler des Tuspo Grünenplan konnten nur zuschauen, wenn der Koldinger SV (gelbe Trikots) vom nächsten Torjubel zurückkam. Foto: hep

Grünenplan. Nur zwei Tage nach der 1:5-Derbypleite gegen den SV Alfeld ist der Tuspo Grünenplan am Sonnabendnachmittag in die Rückrunde der Fußball-Bezirksliga gegen den Koldinger SV gestartet. Nach der 1:4-Hinspielniederlage am ersten Spieltag gegen den KSV kam die Mannschaft von Tuspo-Trainer Waldemar Delzer auch beim Rückspiel gegen die Hannoveraner deutlich unter die Räder und verlor – wie bereits am Donnerstag – mit 1:5.

Die Personalsorgen von Tuspo-Trainer Waldemar Delzer wurden vor dem Spiel nicht besser. Im Gegenteil: Neben den Langzeitverletzten musste der Coach die berufsbedingten Ausfälle von Oguzhan Dogan und Marvin Stuhlmacher hinnehmen. Andrej Delzer musste krankheitsbedingt kurzfristig passen. Daneben gingen Jan Tiesemann und Rene Göbel angeschlagen ins Spiel, Göbel musste nach 37 Minuten durch den ebenfalls angeschlagenen und zunächst auf der Bank weilenden Thomas Ptak ausgewechselt werden. Somit liefen die Hilsstädter von Beginn an auf dem schwer bespielbaren, rutschigen Untergrund meist nur hinterher. Die Gäste waren von Beginn an das spielbestimmende Team. So gerieten die Grünenplaner in der 17. Spielminute nach einem Schnittstellenpass mit 0:1 in Rückstand. Mit einem Doppelschlag – sieben und neun Zeigerumdrehungen später ­– legten die Koldinger Treffer zwei und drei nach. Zeitweise gaben die Hilsstädter nur Begleitschutz, während die Besucher ungestört in der gegnerischen Hälfte kombinieren konnten. Mit dem einzigen Versuch innerhalb der 90 Minuten, der auch wirklich auf das Tor ging, erzielte Nassar Abdolkhani nach Foulspiel an Ruben Lange im Strafraum per Elfmeter mit dem Halbzeitpfiff das 1:3.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht. Die immer wieder anlaufenden Gäste stellten neun Minuten nach Wiederbeginn mit dem 1:4 den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her und begruben damit die letzten Zweifel an einem Auswärtserfolg. Die Hausherren schafften es einfach nicht, den Ball über mehr als drei Stationen in ihren eigenen Reihen zu halten. Viele ungenaue Pässe nach vorn und einige Einzelaktionen, bei denen sie sich festrannten, führten immer wieder zu umgehenden Ballverlusten. Nach mehreren Möglichkeiten für den SV patzte dann schließlich auch noch Tuspo-Schlussmann Tim Stolzenberg, der sich als einziger Akteur in seinen Reihen neben Mannschaftsführer Michael Seyd bis dahin in Normalform präsentierte und verhinderte, dass das Ergebnis noch höher ausfiel. Der Keeper schätzte eine Hereingabe falsch ein, sodass die Gäste per Kopfball in der 82. Spielminute den 1:5-Endstand markierten.

„Die Personaldecke ist zurzeit bei uns einfach sehr dünn. Koldingen hat das heute sehr gut gemacht. Wir hatten auf dem tiefen Boden Probleme, wenn der Gegner mit Tempo auf uns zugekommen ist, und nach vorne haben wir unsere Qualität nicht sauber ausgespielt“, resümierte Tuspo-Akteur und Spartenleiter Jan Tiesemann nach dem Schlusspfiff. (ac)