Sonntag, 28. Oktober 2018

TV 87 feiert dritten Sieg in Folge

Der TVer Jannis Ricke ist auf dem Weg zum Tor nicht zu stoppen.

Stadtoldendorf. Beim TV Stadtoldendorf herrschte nach dem dritten Sieg in Folge in der Handball-Verbandsliga große Freude. In einer zerfahrenen Partie und am Ende überaus spannenden Schlussphase, erkämpfte sich der Neuling gegen den VfB Fallersleben einen 21:18 (11:5)-Erfolg. Die Homburgstädter stehen nach sechs Begegnungen somit voll im Soll und erklimmen den neunten Tabellenrang. Nächste Woche reist der TV Stadtoldendorf zur HG Rosdorf-Grone und will die Serie ausbauen.

Über weite Strecken sahen die Fans in der Halle am Rumbruchsweg einen zerfahrenen und umkämpften Schlagabtausch. Den Gästen glückte zwar das erste Tor, doch es war nur eins von nur insgesamt fünf Treffern für den VfB in Durchgang eins. Beide Defensivreihen sollten entscheidend sein. Im Angriff operierte der TV mit schnellen Umschaltspiel, hatte allerdings zu Beginn viel Pfosten-Pech. „Unsere Chancenauswertung war anfangs nicht effektiv genug. Daran müssen wir in der Zukunft noch feilen“, berichtete TV-Übungsleiter Dominik Niemeyer nach Schlusspfiff. Herausragend bei den Homburgstädtern zeigte sich der Abwehrblock. Die TV-Defensive machte es den Gästen verdammt schwer und wenn ein Gegner durchbrach, stand dahinter immer noch TV-Keeper Kristof König. König verdiente sich Bestnoten und parierte unter anderem insgesamt fünf Siebenmeter. Mitte der ersten Halbzeit kam der Aufsteiger auch in der Offensive besser ins Rollen, und in der 14. Minute übernahm der TV erstmals die Führung. Die erste Welle funktionierte, und zur Halbzeit lag Niemeyer-Truppe mit 11:5 in Front.

Auch nach dem Wiederbeginn trafen sich wieder zwei nervöse Mannschaften. Die Gäste ließen sich nicht abschütteln und versuchten ebenfalls mehr Tempo in ihr Angriffsspiel zu bringen. Die Blauhemden hatten prinzipiell alles im Griff, haderten allerdings mit strittigen Unterzahlsituationen und daraus resultierenden Gegentreffern. Von Spielfluss war spätestens Mitte der zweiten Halbzeit nur noch wenig übrig – immer wieder unterbrach ein Pfiff die Bemühungen beider Lager. Vier Minuten vor Schluss wurde es dann noch mal richtig brenzlig für die Hausherren. Die Gäste verkürzten den Rückstand auf zwei Tore, als Eimantas Grimuta nur zwei Minuten später den entscheidenden Treffer im Gästetor zum 20:17 landen konnte. Danach trafen beide Farben nur noch jeweils einmal und der TV Stadtoldendorf stand als Sieger fest. „Der VfB hat eine charakterstarke Mannschaft die nie aufgibt. Es war sicher ein schmutziger Sieg, aber am Ende zählen nur die zwei Punkte“, so Niemeyer abschließend.

TV Stadtoldendorf: Kristof König, Sascha Michael – Daniel Adler (5 Tore), Jannis Ricke (1), Jan-Christoph Ahlers, Mats Göran Busse (4), Mohamad Salem (1), Dennis von Frankenstein (2), Eimantas Grimuta (1), Andre Michael (6), Marcel Geese (1), Janek Cöllegan, Marcel Krüger, Marc Rettig. (foe)