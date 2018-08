Samstag, 18. August 2018

TV 87 noch nicht in Verbandsligaform

Marcel Geese konnte nicht verhindern, dass der TV 87 am Ende auf Platz fünf landete. Foto: hep

Stadtoldendorf. Nur noch eine Woche dauert es, bis der neue Verbandsligist TV Stadtoldendorf im HVN-Pokal sein erstes Pflichtspiel bestreiten muss. Am Sonnabend hatten die Männer unter Trainer Dominik Niemeyer beim 19. Allersheimer Cup bereits ihre Generalprobe, die aus TVer-Sicht misslungen ist. Mit zwei Niederlagen reichte es gegen zu starke Gegner am Ende nur für Rang Fünf. Der Turniersieg ging dagegen an den Oberligisten VfL Hameln. „Wir wollen uns erst mal gut einspielen. Wir haben die Neuzugänge und ein paar Fehlende heute, so dass wir sehen müssen, was möglich ist. Die Gegner sind sehr stark und es wird schwer zu gewinnen“, sagte TV-Trainer Niemeyer kurz vor Turnierbeginn. Mit starken Gegnern bezog er sich in erster Linie auf die beiden Oberligisten VfL Hameln und HV Barsinghausen, die als Favoriten an den Start gingen. Doch auch das restliche Teilnehmerfeld war mit den Landesligisten SV Alfeld, TSV Anderten II und SG Spanbeck/Billingshausen gut bestückt. So war für die rund 250 Zuschauer ein spannendes Turnier zu erwarten. (tp)

Mehr lesen Sie im TAH vom 20.08.2018.