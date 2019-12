Sonntag, 15. Dezember 2019

TV 87 Stadtoldendorf bleibt im Tabellenkeller

Eimantas Grimuta (mit Ball) konnte die Niederlage des TV 87 nicht verhindern. Foto: hep

Stadtoldendorf. Nur wenige Minuten hat es gedauert, bis die Rumbruchshalle in Stadtoldendorf nahezu leergefegt war. Die Enttäuschung ist nach der 22:24 (14:12)-Niederlage des TV Stadtoldendorf gegen den HV Barsinghausen in allen Gesichtern zu sehen gewesen. Dabei hatte die Partie für das Handball-Team von TV-Trainer Dominik Niemeyer vielversprechend begonnen. Am Ende hat der TV 87 den Sieg jedoch selbst aus der Hand gegeben. Damit wird der Aufsteiger auf dem Abstiegsplatz überwintern und nach der Pause mit großen Druck auf den Schultern an der Mission Klassenerhalt weiterarbeiten müssen. (tp)

