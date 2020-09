Freitag, 04. September 2020

TV 87 und SV Stadtoldendorf machen es den Profis nach

Handballer und Wasserballer aus Stadtoldendorf absolvierten gemeinsames Training. Foto: tp

Stadtoldendorf. Für die Handballer des TV Stadtoldendorf und Wasserballer des SV Stadtoldendorf hat es am Montag eine ganz besondere Trainingseinheit gegeben. Die Männer von TV-Trainer Dominik Niemeyer haben für einen Tag den harten Hallenboden gegen das kalte Wasser getauscht. Dabei mussten sie sich auf ungewohntem Gebiet gegen die Schützlinge von Wasserball-Trainer Bernd Grewe beweisen. Für die Sportler ein besonderes Kennenlernen mit viel Spaß und gute Laune.

„Die Handballer sind nicht wirklich gut zurecht gekommen“, schmunzelte SV-Trainer Bern Grewe im TAH-Gespräch. „Bei den Unterschieden zwischen den Sportarten ist das aber zu erwarten gewesen. Laufen und schwimmen sind völlig unterschiedliche Belastungen“, meinte der Wasserballcoach. Im Vordergrund habe aber auch ganz klar der Spaß gestanden. „Für uns Handballer ist das totales Neuland gewesen. Es war aber auf jeden Fall einen abwechslungsreiche und intensive Trainingseinheit, die wir in unsere Vorbereitung eingebaut haben“, verriet TV-Trainer Dominik Niemeyer.

Die Idee für das ungewöhnliche Aufeinandertreffen gab es seit längerer Zeit. Als Vorbild dienten dabei die Profis aus Hannover. In der vergangenen Saison spielten die Recken (TSV Hannover Burgdorf) gegen die Profiwasserballer von Waspo 98. Eine ernsthafte Chance hatten die Handballer dabei nicht, aber es kam zu ein paar Toren der Recken. In Stadtoldendorf konnten die Handballoberligisten ebenfalls ein paar Ehrentreffer landen. „Die Handballer hatten im Wasser logischerweise mit einigen Umstellungen zu kämpfen. Ein paar Tore haben die uns aber eingeschenkt. Der TV hat mit seinem zwei-Meter-Mann Thilo Hotopp natürlichen einen, der fast im Wasser stehen kann. Der macht dann auch Druck vorm Tor. Zurück ging es dafür nicht ganz so schnell“, sagte Bernd Grewe.

Nach Schließung des Freibades in Stadtoldendorf und kurzen Erläuterungen der Regeln durch Bernd Grewe, ging es für alle Sportler ins Wasser. Für eine Viertelstunde übernahm dabei Florian Anders vom SV das Training nach Wasserballart. Danach wurde gespielt. Zunächst zwei Spielviertel im eigenen Team und danach mit gemischten Mannschaften, so dass sich alle Sportler auch untereinander kennenlernten. „Ich fand die Spiele schon ganz ordentlich. Es gab einige Zweikämpfe, bei denen sich nichts geschenkt wurde. Ein ungewolltes blaues Auge bei den Wasserballern kann das glaube ich ganz gut bezeugen“, meinte Dominik Niemeyer. Bernd Grewe, der für die Partie den Schiedsrichterpart übernahm drückte hin und wieder aber auch ein Auge zu: „Es gibt schon einige Unterschiede zwischen den Sportarten. Hier und da habe ich kleine Regelverstöße von den Handballer auch mal laufen lassen. Umso schöner war die Freude, wenn die mal zu einem Tor kam. Unterm Strich haben die Jungs sich ganz gut geschlagen. Wasserball ist eine der härtesten Sportarten überhaupt. Sowohl körperlich als auch konditionell. Es gilt immer volles Tempo zu geben und das ist im Wasser nicht so leicht.“

Grundsätzlich würden sich beide Mannschaften auf eine Neuauflage im nächsten Jahr freuen: „Beide Teams hatten viel Freude bei der Aktion und darauf kam es an. Es gab viel Gelächter und so sollte es auch sein“, waren sich beide Trainer im Anschluss einig. Jetzt konzentrieren sich beide auf die neue Saison. Die Handballoberliga starten bereits Anfang Oktober und bei den Wasserballern rechnet der SV Anfang November mit dem Saisonstart. (tp)