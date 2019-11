Samstag, 09. November 2019

TV 87 verliert auswärts gegen Sportfreunde Söhre mit 18:29 (7:17)

Die Handballer des TV 87 kassierten die zweithöchste Saisonniederlage. Foto: Pixabay

Stadtoldendorf. Der Sonnabend ist definitiv nicht der Abend des TV Stadtoldendorf gewesen. Denn der Aufsteiger in die Handball-Oberliga hat eine Menge Lehrgeld bezahlen müssen. Gegen die Sportfreunde Söhre hat das Niemeyer-Team mit 18:29 (7:17) die zweithöchste Saisonniederlage kassiert. Einzig positiv dabei ist: Die Konkurrenz im Tabellenkeller hat ebenfalls keine Punkte ergattern können.

Zu Beginn schien es für den TV noch vielversprechend zu sein. Nach dem Eröffnungstreffer in der ersten Minute durch Andre Michael waren die Gäste schnell im Spiel. In der siebten Minute schaffen es die Sportfreunde Söhre erstmals mit 4:3 in Führung zu gehen. Diesem Führungswechsel konnte der TV durch Deivas Eidukonis noch trotzen. Doch danach begann die Blackoutphase. Fast 18 Minuten lang gelang den Männern von TV-Coach Dominik Niemeyer kein einziger Treffer mehr. Stattdessen trafen die Hausherren im Minutentakt. Erst beim Rückstand von 5:16 in der 25. Minute konnte Rade Radjenovic erstmals wieder ein Tor für den TV erzielen. „Wir hatten überhaupt keinen Zugriff. Die fehlenden Tore konnten wir leider nicht durch eine starke Defensive kompensieren. Das war leider nicht oberligatauglich, was wir da gespielt haben“, berichtete Dominik Niemeyer im TAH-Gespräch. Ein deutlicher Pausenrückstand war damit keineswegs zu verhindern. Mit 17:7 für die Sportfreunde Söhre ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich die Talfahrt für die Homburgstädter fort. Die bestimmende Mannschaft blieb stets die Gastgeber. Seitens des TV konnte das Niemeyer-Team nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Dem Wunsch, den Abstand noch einmal spürbar zu verkürzen, konnte der Aufsteiger an diesem Abend aber nicht nachkommen. Gegen diesen überlegenen Gegner war nichts mehr entgegenzusetzen. Der Rückstand hatte sich seit der Pause nur noch vergrößert.

Mitte der zweiten Hälfte stand es bereits 26:13. „Söhre hat Handball auf allerhöchstem Oberliganiveau gespielt. Da war mit unserer Tagesform nichts zu machen. Wir hätten ewig spielen können und trotzdem nichts erreicht“, so die ernüchternde Meinung des Coaches.

In der Schlussphase konnte sein Team ein bisschen davon profitieren, dass die Gegenspieler deutlich vom Gas gingen und die Führung nur noch verwalten wollten. Mit einem Doppeltreffer von Marcel Geese und dem Anschluss von Eimantas Grimuta verkürzte der TV geringfügig auf 27:16. Doch dies fiel fünf Minuten vor Ende nicht mehr ins Gewicht. Bis zum Spielende erhöhte sich der Spielstand lediglich auf 29:18.

Unterm Strich war es ein Abend zum Vergessen für das Team von Dominik Niemeyer: „Wir haben vorne einfach viel zu viele technische Fehler gemacht, und das wird von solchen Topteams hart bestraft. Wir müssen die Niederlage jetzt abschütteln und wieder eine Leistungssteigerung zeigen. Wir hatten gute Auftritte, aber unterm Strich haben wir nur zwei Punkte. Die nächsten Wochen geht es ans Ein­ge­mach­te. In den direkten Kellerduellen müssen wir punkten.“ (tp)