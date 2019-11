Samstag, 23. November 2019

TV 87 verliert das Kellerduell gegen TSV Burgdorf III mit 27:30

Auch die Timeout-Ansprache von TV-Trainer Dominik Niemeyer brachte sein Team nicht mehr auf Kurs. Foto: tp

Stadtoldendorf. Es sollte der erste Befreiungsschlag aus dem Tabellenkeller der Handball-Oberliga werden. Stattdessen ist der TV Stadtoldendorf durch die 27:30 (14:14)-Auswärtsniederlage beim TSV Burgdorf III auf einen direkten Abstiegsplatz gerutscht. Das Team von TV-Trainer Dominik Niemeyer hat nach einem guten Beginn die üblichen Fehler gemacht und das Spiel aus der Hand gegeben. Unterm Strich haben die rund 70 mitgereisten TV-Fans ein schlechtes Handballspiel mit einem noch schlechteren Auftritt ihrer Mannschaft erlebt.

„Der Angriff hat uns heute das Genick gebrochen“, schimpfte TV-Trainer Dominik Niemeyer im TAH-Gespräch. Damit bezog er sich in erster Linie auf die ungenügende Offensivleistung seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Denn der TV startete zunächst gut. Mit Gästefans in der Überzahl schien der Aufsteiger hoch motiviert, im Kellerduell gegen den TSV Burgdorf III ein positives Zeichen zu setzen. Mit hohem Tempo erspielte sich das Niemeyer-Team in der 7. Minute die 4:1-Führung. Die Gastgeber zeigten sich beeindruckt und ließen sich zu schnellen Abschlüssen verleiten, die an einem guten Sven Mevissen aber überwiegend abprallten. Bis zur Mitte der ersten Hälfte schaffte es der TV, seine Führung kontinuierlich zu verteidigen. Doch danach gerieten die Homburgstädter ins Straucheln. Die Pässe wurden ungenauer, was einige Konter verursachte. Bis kurz vor der Pause hatten die Gäste noch leicht die Nase vorne. Doch die Recken-Amateure kamen vermehrt zu eigenen Chancen und erkämpften sich zur Halbzeit ein 14:14-Unentschieden.

Nach dem Seitenwechsel ging es für die Niemeyer-Männer nur weiter bergab. Eimantas Grimuta und Co. konnten den leichten Tempohandball aus den ersten Minuten einfach nicht mehr aufs Parkett bringen. Bereits in der 37. Minute lag der TV mit 16:19 hinten. Dabei spielte der TSV Burgdorf III keineswegs einen wirklich guten Handball. Doch der Aufsteiger spielte einfach schlecht. Dies erkannte auch Trainer Niemeyer. Als sein Team erstmals beim 19:23 mit vier Toren hinten lag, versuchte er mit neuen Impulsen im Timeout die Wende herbeizuführen. Doch trotz des Engagements und diverser Rotationen bekam der TV seine fatale Fehlerquote nicht in den Griff. Vor allem im Offensivspiel verloren die Niemeyer-Männer zu schnell den Ball oder schlossen zu ungenau ab. Mit zunehmender Spielzeit nahm sichtlich der Frust einiger Spieler zu. An diesem Abend schien kein Leistungsträger mehr seiner Rolle gerecht zu werden.

Doch dann die letzten fünf Minuten. Getrieben von lautstarken Fans schien der TV wieder an sich zu glauben. Nach einem 25:28-Rückstand kamen die Gäste auf 27:28 heran. Kurz danach hatte Eimantas Grimuta die riesige Chance zum Ausgleich. Er vergab sie jedoch kläglich. Somit setzte der TSV mit zwei Treffern zum 30:27 den Deckel drauf. Mit acht Niederlagen in neun Spielen ist der TV Stadtoldendorf nun endgültig im roten Bereich der Oberliga angekommen. Sichtlich enttäuscht sagte TV-Trainer Niemeyer nach dem Spiel: „Es kommen schwere Zeiten auf uns zu. Wir haben wieder unglaublich viele technische Fehler gemacht. Wenn dann unsere Leistungsträger wie Eimantas Grimuta und Marcel Geese unter ihren Möglichkeiten spielen, verlierst du halt. Der Druck wird damit nur größer und damit gilt nächste Woche ganz klar – verlieren verboten.“

TV Stadtoldendorf: Sven Mevissen, Robert Drechsler, Jan-Christoph Ahlers, Rade Radjenovic (5), Christian Raddaz, Antonio Karacic, Mats Busse (1), Eimantas Grimuta (2), Andre Michael (6), Deivas Eidukonis (10 Tore), Marcel Geese und Marcel Krüger. (tp)