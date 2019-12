Montag, 16. Dezember 2019

TV-Damen können doch noch gewinnen

Nicole Siebert (Zweite von links, TV Stadtoldendorf) wird hart bedrängt. Foto: hep

Stadtoldendorf. Im letzten Spiel des Jahres empfingen die Handball-Damen vom TV Stadtoldendorf die Gäste aus Sehnde. Die erste Halbzeit begann auf beiden Seiten etwas hektisch und somit torreich. Bereits nach zehn Minuten stand es 7:5 für die Gastgeber. Die Abwehr beider Teams hatte ihre Formation anfangs nicht gefunden, sodass es im Angriff zu vielen schnellen Torabschlüssen kam. Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, in dem keiner dem anderen etwas schenken wollte. In die Halbzeitpause ging es mit einem Stand von 15:16 für Sehnde. Am Ende siegten die Homburgstädterinnen mit 27:26. (tg)

Mehr lesen Sie im TAH vom 17.12.2019.