Montag, 02. September 2019

TV Deutsche Eiche Holzminden präsentiert sich und seine Möglichkeiten

Besonders spannend auch für die Zuschauer: Kickboxen – eine aufstrebende Vereinssparte beim TV.

Holzminden. Draußen brütende Hitze, drinnen Sportler, die im Zehn-Minuten-Takt volle Leistung bringen, sich und die Möglichkeiten ihres Vereines präsentieren. Kann das gut gehen, an einem Tag, in dem man sich ins Freibad oder unter die Dusche wünscht? Es kann. Der TV Deutsche Eiche Holzminden hat es bewiesen. Am Sonnabend, als das Thermometer einmal mehr auf Rekordkurs ist, lädt der Verein zu einem Tag der offenen Turnhalle. Und ist von der hervorragenden Resonanz selbst überrascht. Der letzte Programm-Punkt im Jahr des 125-jährigen Jubiläums wird zu einem Höhepunkt. (bs)

