Sonntag, 01. März 2020

TV Stadtoldendorf brilliert gegen Jahn Duderstadt

Der TVer André Michael lässt sich auch vom Duderstädter Junakovic nicht stoppen.

Stadtoldendorf. Ein Spiel, in der Handball-Oberliga, das so sicher kein Zuschauer erwartet hat. Mit einem 31:20 (17:8) hat der TV Stadtoldendorf den TV Jahn Duderstadt regelrecht vorgeführt. In einer nahezu ausverkauften Halle mit rund 500 Zuschauern ist das vielleicht das beste Saisonspiel der Homburgstädter gewesen. Eine starke Mannschaftsleistung mit einem überragenden Dominic Leinhart und einer Radjenovic-Eidukonis-Show. Die Partie begann für die Hausherren direkt vielversprechend. Im Spiel nach vorne lief der Ball wie am Schnürchen und defensiv war kaum ein Durchkommen. Nach gut fünf Minuten führte der TV 87 daher bereits mit 5:2. Die Gäste aus Duderstadt waren mit dieser Anfangsdruckphase zunächst völlig überfordert. Nach und nach schlossen die Blau-Gelben aber auf, weil das Niemeyer-Team Chancen liegen ließ. Mitte der ersten Hälfte hatten die Männer aus dem Eichsfeld sogar die Chance auf 6:6 auszugleichen. Doch der Ball prallte an die Latte und führte zu einem Angriff von Deivas Eidukonis, der das 7:5 machte. Von nun an regierte in der Rumbruchshalle aber ganz klar das Team von TV-Trainer Dominik Niemeyer. (tp)