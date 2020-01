Samstag, 18. Januar 2020

TV Stadtoldendorf gewinnt auswärts bei der HSG Nienburg

Der TV 87 hat den Tabellendritten mit 33:30 (17:11) geschlagen. Foto: tp

Stadtoldendorf. Direkt zum Rückrundenstart der Handball-Oberliga ist dem TV Stadtoldendorf eine Überraschung gelungen. Der Aufsteiger hat sich unerwartet gegen den Tabellendritten HSG Nienburg mit 33:30 (17:11) durchgesetzt. Damit springt das Team von Dominik Niemeyer auf den 12. Platz und schickt den VfL Hameln auf einen direkten Abstiegsplatz. „Wenn du als Aufsteiger in Nienburg was holst, dann kannst du darauf mehr als stolz sein“, freute sich TV-Trainer Dominik Niemeyer im TAH-Gespräch. Sein Team hat in dieser Saison als erste Mannschaft die HSG Nienburg in der Heimstätte geschlagen und zugleich wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt.

Die Partie begann zunächst mit einem langsamen Herantasten auf beiden Seiten. Doch schon nach acht Minuten gelang es dem Underdog aus Stadtoldendorf, die Oberhand zu gewinnen. Eine Torserie von Busse, Schorich und Grimuta ermöglichte die 6:3-Führung. Nach einem vergebenen Siebenmeter der Gastgeber konnte der Mann des Tages, Deivas Eidukonis mit elf Treffern, für das Niemeyer-Team noch einen draufsetzten. Somit war der TV 87 Mitte der ersten Hälfte überraschend mit vier Toren vorn. Die Rollenverteilung war durch die Tabellensituation eindeutig. Allerdings schafften es die Homburgstädter, den Tabellendritten aus Nienburg vor heimischer Kulisse mächtig unter Druck zu setzen. Obwohl es der TV-Defensive nicht gelang, den HSG-Topspieler Malte Grabisch komplett kaltzustellen, konnten die Niemeyer-Männer ihre Führung weiter ausbauen. Denn die klägliche Chancenverwertung der bisherigen Saison war kein Faktor. Mit satten 17 Treffern und einer Sechs-Tore-Führung beim Spielstand von 17:11 konnten TV-Coach Niemeyer und sein Team mehr als zufrieden in die Pause gehen.

Nach dem Seitenwechsel gab es eine weitere Überraschung seitens der Gäste. Denn anstelle der schon fast gewohnten Schlafphase nach der Pause, kam der Aufsteiger mit Schwung zurück. Der TV-Toptorschütze Deivas Eidukonis netzte doppelt ein, und Kollege Schorich setzte zum 20:11 noch einen drauf. Eine komfortable Führung, die sicher jeden auf der Seite der HSG Nienburg schockte. Doch das Spiel war noch nicht vorbei. Die HSG setzte sich zur Wehr. Allen voran Malte Grabisch, der den Gästen insgesamt zehn Tore einschenkte. Bis Mitte der zweiten Hälfte konnten die Gastgeber somit immerhin auf 22:26 verkürzen. Damit schien dieses Spiel in der Schlussphase doch noch einmal spannend zu werden. Aus einer Neun-Tore-Führung wurde zwischenzeitig ein magerer Zwei-Tore-Vorsprung. Bis vier Minuten vor Schluss blieb die HSG auf zwei Treffer dran. Diesmal behielt der Aufsteiger aber die Nerven und brachte den Sieg mit 33:30 ins Ziel.

„Die Abwehrleistung war heute bärenstark. Vor allem in Hälfte eins. Außerdem waren wir vorne sehr effektiv, was uns bisher immer gefehlt hat. Hier haben vor allem Deivas Eidukonis, Mats Busse und Arnold Schorich hervorragend gespielt. Entscheidend war heute aber, dass das ganze Team eine positive Entwicklung gemacht hat. Es gab wenige technische Fehler und die spielerische Qualität war höher, als in der Hinrunde. Darauf müssen wir jetzt aufbauen. Der Sieg ist toll, aber wir brauchen noch mehr, um unser Ziel zu erreichen“, erläuterte TV-Trainer Niemeyer. Der direkte Konkurrent VfL Hameln spielte gegen den TV Jahn Duderstadt 25:25. Damit springt der TV vor den VfL und verlässt fürs erste den Abstiegsplatz. (tp)