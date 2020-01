Montag, 13. Januar 2020

TV Stadtoldendorf mit Sieg zum Jahresauftakt

Sieben Tore erzielte die TVerin Vanessa Teiwes für ihr Team.

Stadtoldendorf. Die Frauen des TV Stadtoldendorf konnten in der Handball-Regionsliga an den erfolgreichen Jahresausklang anknüpfen und im ersten Spiel des neuen Jahres gegen den TV Eintracht Algermissen mit 27:16 gewinnen. Durch diesen Erfolg überholte das Team von TV-Trainerin Fabienne Fricke ihre direkten Kontrahentinnen und kletterten auf den fünften Tabellenplatz. „Gegen junge Mannschaften tun wir uns immer besonders schwer“, mahnte Fabienne Fricke vor Spielbeginn vor der anstehenden Aufgabe. Und diese Schwere machte sich zunächst in der Offensive bemerkbar. Während es den Versuchen aus dem Rückraum durch Morine Verwohlt und Theresa Grotenburg in den ersten zehn Minuten an Genauigkeit mangelte, zeigten die Homburgstädterinnen in ihrer Abwehrreihe eine mehr als ordentliche Vorstellung.

